МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Вопрос приватизации в России не поднимался на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина, которое состоялось в пятницу, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

"Нет", — сказал он, отвечая на вопрос, поднималась ли тема приватизации на совещании.

В совещании принимали участие руководитель администрации президента Антон Вайно, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, помощник президента Андрей Белоусов. Открывая совещание, Путин заявил, что в течение ближайших трех лет властям необходимо приложить усилия, чтобы не только закрепить положительные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост устойчивым и динамичным.

Ранее Силуанов заявлял, что правительство будет вырабатывать предложения об ускоренной приватизации в РФ.