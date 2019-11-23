МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз предлагает ввести оформление карантинных сертификатов при перевозках зерна по территории России, проект соответствующего приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ вносит изменения в ряд приказов Минсельхоза, в частности — в порядок выдачи фитосанитарных и карантинных сертификатов. Последний в настоящее время оформляется на каждую партию подкарантинной продукции (в том числе — на зерновые культуры) при ее вывозе из карантинных фитосанитарных зон, которые устанавливаются в связи с выявлением карантинных объектов (например, вредители и сорные растения).

Теперь Минсельхоз предлагает также оформлять карантинные сертификаты "на каждую партию зерна, в том числе семян, и продуктов его переработки при перемещении по территории Российской Федерации". В пояснительной записке к проекту отмечается, что в РФ отсутствует единая система, позволяющая отслеживать балансы входящей и исходящей продукции хранителей зерна и элеваторов, а также балансы сырья и изготовленных из него продуктов.

"Введение оформления карантинных сертификатов при перемещении зерна и продуктов его переработки по всей территории Российской Федерации позволит обеспечить полную прослеживаемость поступающей отечественному и зарубежному потребителю продукции подтвержденного качества", — говорится в записке.

По мнению Минсельхоза, формирование механизма такого регулирования не создаст существенной дополнительной нагрузки на бизнес. Дополнительные трудозатраты бизнеса на оформление карантинных сертификатов при перемещении зерна по стране без вывоза из карантинных фитосанитарных зон оцениваются в порядка 20 человеко-часов в год на одну организацию.

В пояснительной записке указывается, что карантинный сертификат оформляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Оформление таких документов при перемещении по России без вывоза из карантинных фитосанитарных зон потребует экспертное заключение о фитосанитарном состоянии продукции, полученное бесплатно при проведении обследования с отбором проб или образцов и их лабораторного анализа.