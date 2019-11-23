КИЕВ, 23 ноя /ПРАЙМ/. Кабинет министров Украины опубликовал список из 336 государственных предприятий, которые будут переданы Фонду госимущества Украины для приватизации.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил до 1 декабря подготовить большие государственные предприятия к приватизации и провести первый такой конкурс не позже 1 апреля. После этого замминистра экономики Павел Кухта заявлял, что как минимум пять крупных и 300 малых предприятий должны быть приватизированы в 2020 году.

В опубликованный на сайте список, в частности, вошли самолетостроительная корпорация "Национальное объединение "Антонов", лизинговое преприятие "Укравиализинг", "Укрхим" и Львовский государственный ювелирный завод.

Также в список вошло госпредприятие "Представительство промышленных предприятий в Российской Федерации".