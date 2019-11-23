НОВО-ОГАРЕВО, 23 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин спросил у вице-премьера Алексея Гордеева о переносе сроков маркировки молочных продуктов.

В ходе рабочей встречи Путин заметил, что сроки перенесены на середину 2020 года.

"По молоку, Владимир Владимирович, порядок все-таки наводим", — ответил Гордеев.

По его словам, сейчас на полках натуральные молочные продукты находятся отдельно от продуктов с добавками, кроме того полностью заработала система "Меркурий". "Мы видим всю цепочку от фермы до прилавка", — сказал вице-премьер.