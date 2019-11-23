Путин обсудил с вице-премьером перенос сроков маркировки молочных продуктов
НОВО-ОГАРЕВО, 23 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин спросил у вице-премьера Алексея Гордеева о переносе сроков маркировки молочных продуктов.
В ходе рабочей встречи Путин заметил, что сроки перенесены на середину 2020 года.
"По молоку, Владимир Владимирович, порядок все-таки наводим", — ответил Гордеев.
По его словам, сейчас на полках натуральные молочные продукты находятся отдельно от продуктов с добавками, кроме того полностью заработала система "Меркурий". "Мы видим всю цепочку от фермы до прилавка", — сказал вице-премьер.
https://1prime.ru/state_regulation/20191123/830593153.html