МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал три задачи, которые сейчас есть в сельском хозяйстве.

"Есть три текущие задачи. Сегодня, к сожалению застраховано всего 5% посевов. Сейчас работаем вместе с министерствами, с специалистами ЦБ, готовы предложить новую модель, и это приведет до 40-45% страхования посевных площадей", — сказал он.

Вторая задача, по его словам, — это вовлечение в оборот земель сельхозназначения, прежде всего пашни. "Таких земель более 30 миллионов гектар. Тоже хороший потенциал для производства продукции", — заявил Гордеев.

Третьим направлением он назвал комплексное развитие сельских территорий.

"Все эти вопросы будут рассмотрены в декабре… сейчас рабочая группа готовит доклад, и соответствующие предложения мы вам представим", — заключил Гордеев.