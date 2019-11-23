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МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал три задачи, которые сейчас есть в сельском хозяйстве.

"Есть три текущие задачи. Сегодня, к сожалению застраховано всего 5% посевов. Сейчас работаем вместе с министерствами, с специалистами ЦБ, готовы предложить новую модель, и это приведет до 40-45% страхования посевных площадей", — сказал он.

Вторая задача, по его словам, — это вовлечение в оборот земель сельхозназначения, прежде всего пашни. "Таких земель более 30 миллионов гектар. Тоже хороший потенциал для производства продукции", — заявил Гордеев.

По словам вице-премьера, председатель правительства поручил ведомствам совместно с депутатами Госдумы подготовить целевую программу. "Основные положения мы будем готовы вам доложить в первом полугодии следующего года", — сказал он.

Третьим направлением Гордеев назвал комплексное развитие сельских территорий.

"Она очень поддержана сегодня регионами. И что очень важно отметить, здесь поддерживается, как говорится, инициатива снизу, то есть муниципальные сельские образования будут представлять проекты, одобренные регионами, именно комплексной поддержки конкретного населенного пункта", — указал вице-премьер.

По его словам, это очень важный, новый этап аграрной политики.

"Все эти вопросы будут рассмотрены в декабре, по вашему решению, на Государственном совете. Сейчас рабочая группа готовит доклад, и в соответствии с их предложением мы вам его представим", — заключил Гордеев.