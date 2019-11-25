МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в 2019 году будет не ниже прогнозных 1,3%, а может быть и выше, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании Совета Федерации.

"Что касается темпов роста, то мы видим, что динамика экономического роста нарастает. В октябре за 10 месяцев мы увидели темпы роста уже 2,2%. Посмотрим, насколько этот тренд будет стабильный, но тем не менее, начинают работать национальные проекты, начинают работать меры, которые принимали для стимулирования экономического роста, и мы уверены, что динамика роста экономики в этом году будет не ниже, возможно, выше, чем мы спрогнозировали", — сказал он.

Официальный прогноз правительства РФ по росту ВВП в текущем году составляет 1,3%.

Силуанов также заявил, что фактическая инфляция по итогам года ожидается ниже прогноза, который был скорректирован с 4,3% до 3,8%. "На самом деле, будет еще ниже. Это позволяет нам при тех индексациях, которые мы производили, а индексации мы производили на более высокие темпы инфляции, соответственно, увеличить расходы в реальном выражении", — сказал он.