КИЕВ, 25 ноя /ПРАЙМ/. Кабинет министров Украины передал 415 из 500 государственных предприятий Фонду госимущества Украины для проведения приватизации, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Ранее кабмин Украины опубликовал список из 336 государственных предприятий, подлежащих приватизации.

"Сегодня мы передали еще 76 государственных предприятий на приватизацию. В общем передали уже 415 из 500 государственных предприятий, которые должны передать Фонду госимущества до конца года", — цитирует Гончарука пресс-служба кабмина в понедельник.

Премьер подчеркнул, что в случае продажи госпредприятий украинский бюджет получит до 6 миллиардов гривен (около 250 миллионов долларов).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 декабря подготовить большие государственные предприятия к приватизации и провести первый такой конкурс не позже 1 апреля. Кроме того, он среди прочего поставил задачу министерству начать подготовку к масштабной приватизации. После этого замминистра экономики Павел Кухта заявлял, что как минимум пять крупных и 300 малых предприятий должны быть приватизированы в 2020 году.