МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил председателю Госдумы Вячеславу Володину уточнить внесенный в Госдуму законопроект, который запрещает изымать декларации, поданные в ходе амнистии капиталов, и использовать в рамках уголовного судопроизводства, сообщила пресс-служба омбудсмена.

Главы думских комитетов по госстроительству и законодательству, а также по бюджету и налогам Павел Крашенинников и Андрей Макаров внесли в Госдуму этот законопроект 13 ноября. Законопроект предлагает в части второй статьи 75 Уголовно-процессуального кодекса прямо предусмотреть, что изъятая декларация, поданная в ходе амнистии капиталов, не может расцениваться как допустимое доказательство в рамках уголовного судопроизводства. Кроме того, статья 164 УПК дополняется запретом на изъятие соответствующей специальной декларации при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательства.

"При безусловной обоснованности и целесообразности законопроект не лишен определенных недостатков. В частности, он не предусматривает одновременного признания недопустимыми доказательств, производных от специальной декларации, прилагаемых к ней документов и содержащихся в них сведений – например, заключений и показаний эксперта и специалиста, протоколов осмотра документов и прочих", — указывает Титов.

Чтобы избежать этого, Титов предлагает в статью 5 УПК ввести определение "производных доказательств". В статью 57 УПК предлагается внести прямой запрет для экспертов давать заключения или показания об обстоятельствах, ставших им известными из спецдеклараций. Аналогичное ограничение предлагается наложить на специалистов (статья 58 УПК).

"В законопроекте не разрешен вопрос системной взаимосвязи нормы федерального закона от 8.06.2015 №140-ФЗ, предоставляющей запрет на использование специальной декларации, прилагаемых документов и содержащихся в них сведений в качестве основания уголовного преследования, с положениями уголовно-процессуального закона", — также указал Титов.

Для решения проблемы он предлагает внести использование сведений из спецдекларации в соответствующие статьи УПК, регламентирующие: основания для отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения (статья 24), основания для возбуждения уголовного дела (статья 140), прекращения уголовного дела в ходе предварительного слушания (статья 239), прекращения уголовного дела в ходе судебного заседания (статья 254).

Уголовное дело против обвиняемого в крупном мошенничестве предпринимателя Валерия Израйлита получило широкий резонанс осенью текущего года, после того как силовики попытались использовать в нем поданную в рамках амнистии капиталов налоговую спецдекларацию. Верховный суд РФ позже признал информацию из таких деклараций налоговой тайной и подтвердил, что доступ к ним силовиков должен быть закрыт.