МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года включила пять комплексных проектов развития, в рамках которых предполагается рост объемов добычи рыбы и производства рыбной продукции, обновление существующих и создание новых производственных мощностей, следует из текста стратегии, который опубликован на сайте кабинета министров.

Первый комплексный проект — "Новая тресковая индустрия". Согласно документу, конечная продукция из тресковых рыб широко востребована в мире, например, новым перспективным направлением сбыта в ближайшие 15-20 лет станет рынок Китая. В стратегии указывается, что Германия, Франция и Польша полностью зависят от импорта филе минтая, и на долю РФ будет приходиться не менее 50%.

В рамках реализации этого направления на территории РФ до 2025 года будет построено не менее 43 судов рыбопромыслового флота и 26 береговых предприятий по производству рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью. К этому же сроку планируется обновить не менее половины действующих производственных судовых и береговых производственных мощностей, а 2030 году ожидается полное обновление добывающих и перерабатывающих мощностей.

Второй комплексный проект — "Морские биотехнологии" для создания индустрии по производству высокотехнологичной и инновационной продукции. В рамках этого проекта планируется строительство в РФ не менее 20 среднетоннажных универсальных судов для вылова пелагических рыб, а также до пяти крупнотоннажных траулеров-процессоров и трех транспортных судов для промысла антарктического криля.

При реализации инвестпроектов объем производства рыбной муки и жира к 2030 году в РФ составит 150 и 120 тысяч тонн соответственно, выпуск рыбных кормов вырастет до 525 тысяч тонн. Это "полностью удовлетворит спрос и потребности отечественных рыбоводных хозяйств с учетом реализации планов по их развитию".

Третий проект — "Пищевая пелагика", в рамках которого предполагается перевооружение рыбопромысловых судов и береговых мощностей рыбоперерабатывающих заводов. Это потребует вылова дополнительного объема пелагических рыб (включая сельдь, скумбрию) и приведет к росту выпуска пищевой продукции из них. Четвертый проект — "Лососеводство" для развития аквакультурного производства лососевых рыб.

Пятый комплексный проект — "Ценные морепродукты", его акцент будет сделан на выращивании наиболее ценных видов моллюсков — мидий, устриц, дальневосточного гребешка, а также иглокожих, включая трепанга, морского ежа. В рамках проекта к 2025 году будет освоено не менее 50 тысяч гектаров акваторий, к 2030 году — до 120 тысяч гектаров. "До 90% производства будет приходиться на Приморский край, 10% — на Республику Крым (выращивание мидий и устриц для обеспечения потребительского спроса на российском рынке)", — отмечается в стратегии.

Кроме того, документ содержит и ряд вспомогательных (поддерживающих) проектов. В их числе — "Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов", "Отраслевая наука и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "Отраслевое образование", "Создание благоприятного инвестиционного климата", "Отраслевой маркетинг", "Инфраструктура обеспечения логистики и обслуживание рыбопромыслового флота", "Международное сотрудничество".