По просьбе Минпромторга уточняется цитата и, соответственно, заголовок и первый абзац — правильно писать "Карелия" (не Кировская область).

МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Пилотный проект по маркировке древесины в России стартует в ближайшее время в Карелии, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Многие слышали, что внедряется система маркировки. Пока это стартует в пилотном режиме в ближайшее время, как пилотный регион мы определили Карелию. Как раз там, в том числе, мы видим цифры этой незаконной вырубки по статистике, наряду с Дальним Востоком, с Иркутской областью, с Красноярским краем", — сказал Мантуров журналистам.

"Мы хотим отработать это в пилотном режиме, устанавливая RFID-метки. Кстати, такие эксперименты уже проводились по ценным породам дерева, в частности, в Краснодарском крае. Мы считаем, что этот инструмент может быть, наряду с другими мерами по снижению незаконного оборота древесины, одним из способов контроля и борьбы с этим фактом", — добавил он.

По его словам, незаконная вырубка леса в 2018 году в целом по России составила примерно 1,1 миллиона кубометров. "Но это то, что мы фиксируем как государство, и те случаи, которые не видны, мы не можем отразить в статистике", — отметил министр.

"Конечно, это плохо, это очень плохо, невзирая на то, что это всего 1% от всего объема заготовки. Сам факт влияет в первую очередь на то, что не происходит возобновления лесов, как это сегодня происходит с добросовестными арендаторами", — подчеркнул Мантуров.

Кроме того, незаконная вырубка влияет в целом на лесопромышленную отрасль через "серые" продажи лесоматериалов. "Добросовестный производитель платит все налоги, все платежи во все фонды, а когда (лес — ред.) незаконно вырубается, где-то на коленке делается незаконный пиломатериал — естественно, это влияет на общую конъюнктуру в отрасли", — сказал глава Минпромторга.