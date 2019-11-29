МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. "Зеленые сертификаты", которые подтверждают выработку "зеленой" электроэнергии, можно будет свободно продавать до истечения срока их действия, следует из проекта поправок в федеральный закон, который разработало Минэкономразвития России.

"Зеленые сертификаты являются объектом гражданских прав и могут до погашения или истечения срока их действия свободно отчуждаться и переходить от одного лица к другому в порядке и способами, предусмотренными гражданским законодательством, за исключением случаев, предусмотренных настоящим федеральным законом", — говорится в проекте, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

"Зеленые" сертификаты – это инструмент, который позволит условно маркировать энергию на основе возобновляемых источников и упростит ее куплю-продажу. В России они пока не распространены.

Предприятия могут через такие сертификаты потреблять "зеленую" энергию, которая, как правило, дороже электроэнергии от традиционных электростанций, чтобы повысить экологичность производства. Сертификат выдаётся производителю и подтверждает выработку определенного объема "зеленой" электроэнергии.

Предполагается, что зеленые сертификаты будет выдавать Совет рынка (регулятор российского энергорынка). Сертификат может получить генерирующая компания для выработки электроэнергии на объектах, которые были введены в эксплуатацию после 2024 года по программе поддержки возобновляемых источников энергии.

"С передачей зеленого сертификата к приобретателю переходят в полном объеме удостоверенные им права. Переход указанных прав может осуществляться только посредством передачи зеленого сертификата. Зеленый сертификат может передаваться как вместе с продажей электрической энергией, в связи с производством которой был выдан данный зеленый сертификат, так и независимо от такой продажи", — говорится в проекте.