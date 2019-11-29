МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в октябре сократилась до 7,5% с пересмотренного уровня сентября в 7,6%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что в октябре показатель сохранился на первоначальном уровне сентября в 7,5%. Уровень октября является самым низким с июля 2008 года.

Безработица в ЕС в октябре осталась на уровне сентября в 6,3%, самом низком зарегистрированном показателе с января 2000 года. В октябре 2018 года безработица в еврозоне составляла 8%, а в ЕС — 6,7%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в октябре 2019 года составило 15,583 миллиона человек, в зоне евро — 12,334 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам октября была зафиксирована в Чехии (2,2%), Германии (3,1%) и Польше (3,2%). Самый высокий ее уровень наблюдался в Греции (16,7% — по последним данным, по состоянию на август 2019 года) и Испании (14,2%).