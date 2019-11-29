ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — ПРАЙМ. Финляндия вместе с Бельгией, Данией, Нидерландами, Норвегией и Швецией объявила, что присоединится к торговой платежной системе ЕС-Иран Instex. Об этом сообщил финский МИД.

Эти государства придают первостепенное значение сохранению и полному осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана всеми вовлеченными сторонами, говорится в сообщении.

"В свете постоянной европейской поддержки соглашения и продолжающихся усилий по его экономической реализации и содействию законной торговле между Европой и Ираном, мы сейчас находимся в процессе становления Инструмента поддержки торговых обменов (INSTEX) при условии прохождения национальных процедур", — также говорится в сообщении финского МИДа.

Instex был основан Францией, Германией и Великобританией в январе 2019 года.