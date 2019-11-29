МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Россельхознадзор считает необходимым провести интеграцию системы "Аргус-Фито" (создана для автоматизации оформления и учета документов фитосанитарного надзора) и ЕГАИС Рослесхоза (единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней), об этом говорится в сообщении регулятора.

"Россельхознадзор в понедельник обратится в правительство Российской Федерации с просьбой поручить Россельхознадзору и Рослесхозу провести необходимую работу по интеграции информационных систем "Аргус-Фито" и ЕГАИС", — сообщает ведомство.

По оценке службы, интеграция позволит сопоставлять заявленные объемы заготовки леса с объемами экспорта, кроме того, подобная мера способствует, с одной стороны, снижению административной нагрузки на предприятия, а с другой — повышению их ответственности.

"Интеграция систем упростит процедуру экспорта с обследованных ранее Россельхознадзором мест выращивания (производства) леса и лесопродукции, предотвратит незаконные поставки леса с необследованных участков, а также обеспечит выдачу фитосанитарных сертификатов в соответствии с требованиями стран-импортеров российского леса", — также указывает Россельхознадзор.