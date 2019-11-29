КИЕВ, 29 ноя /ПРАЙМ/. Во время двусторонних российско-украинских переговоров по газу в Вене были сделаны шаги вперед, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.

"Действительно, мы предприняли шаги вперед… По результатам были определены элементы, где компромиссы могут быть найдены, есть элементы, где мы должны искать", — заявил Оржель в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина".

Ранее "Газпром" сообщил, что Россия и Украина ранее в пятницу на экспертном уровне обсудили технические вопросы условий транзита газа с 2020 года и продолжат эту работу на следующей неделе.