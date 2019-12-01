МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ опубликовал проект поправок в закон "О зерне", в рамках которых, в частности, предполагается создание в России федеральной информационной системы прослеживаемости зерна, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов правовых актов.

В закон "О зерне" предлагается ввести новую статью, устанавливающую понятие системы прослеживаемости зерна. Согласно предложениям Минсельхоза, это федеральная государственная информационная система, которая позволит при помощи бумажных или электронных носителей установить место происхождения, производителя и последующих собственников находящегося в обороте зерна и продуктов его переработки.

К обороту будут относиться, в том числе, хранение, транспортировка, перевалка, реализация (включая экспорт), первичная и последующая переработка. Среди целей создания системы — оформление электронных документов на зерно и продукты его переработки, оформление разрешений на их импорт в Россию, экспорт из страны, а также на транзит через территорию РФ.

Система также будет содержать сведения об организациях, аккредитованных на проведение лабораторных исследований зерна, информацию о результатах исследований. Органам госвласти, местного самоуправления, компаниям, индивидуальным предпринимателям и гражданам информация из системы будет предоставляться бесплатно в установленном порядке.

"Информация, используемая в системе прослеживаемости зерна, позволит в дальнейшем сформировать реестр организаций и лиц, осуществляющих как производство, переработку и (или) хранение зерна, так и реализацию зерна и продуктов его переработки на внутреннем и внешнем рынках в целях обеспечения прослеживаемости зерна и продуктов его переработки на всех его этапах, а также о товарных и потребительских свойствах", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Предполагается, что поправки в закон "О зерне" вступят в силу с 1 августа 2020 года, однако статья о системе прослеживаемости заработает с 1 января 2022 года — с этой же даты производители, переработчики, экспортеры и другие участники зернового рынка должны будут вносить в систему необходимую информацию. Ведение системы потребует дополнительных средств из бюджета: единовременные расходы на создание и введение в эксплуатацию системы прослеживаемости зерна в 2020-2022 годах оцениваются в 339,3 миллиона рублей.