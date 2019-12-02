МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. Срок уплаты имущественных налогов для физических лиц в России истекает в понедельник.

До конца дня 2 декабря все собственники транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машино-мест и любых других объектов капитального строительства, даже если оно не завершено, обязаны заплатить налоги за 2018 год. Опоздавшим налоговая служба начиная с 3 декабря начнет ежедневно начислять пени.

Заплатить налоги можно как удаленно — через приложение или "личный кабинет" на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), так и лично, в банке или почтовом отделении. Причем можно платить не только за себя, но и за других.

Если налогоплательщик завел "личный кабинет" на сайте ФНС, все его налоговые документы, в том числе уведомления, размещаются в электронном виде и, как правило, не дублируются пересылкой по почте. Если же квитанции не было ни в почтовом ящике, ни в "личном кабинете", собственнику облагаемого имущества следует обратиться в инспекцию.

"Налоговые уведомления не направляются по почте, если сумма налога не превышает 100 рублей, а также в отношении объектов налогообложения, по которым не предъявлен налог к уплате, например, в связи с применением налоговой льготы", — напоминает ФНС на своем сайте.

В России существует всего четыре налога, которые взымаются с граждан: налог на доходы физических лиц (НДФЛ), земельный налог, транспортный и налог на имущество физических лиц. При этом подоходный налог за работника в большинстве случаев исчисляет и платит работодатель, а все имущественные налоги граждане должны платить сами.