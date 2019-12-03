ВАШИНГТОН, 3 дек /ПРАЙМ/. Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов, говорится в докладе торгового представителя США.

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино. При этом в августе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между Парижем и Вашингтоном достигнуто соглашение: как только будет введен цифровой налог на международном уровне, Франция отменит свой налог для крупнейших цифровых компаний (GAFA).

Торговый представитель США заявил, что "завершил первую часть расследования" по французскому цифровому налогу, и пришел к выводу, что он является "дискриминационным по отношению к компаниям США". В частности, речь идет о таких компаниях как Google, Apple, Facebook и Amazon.

В качестве ответной меры США рассматривают возможность введения пошлин в отношении товаров общей стоимостью до 2,4 миллиарда долларов. Размер пошлин может достигать 100%.

"Решение торгового представителя посылает ясный сигнал, что США предпримут действия против цифровых налоговых режимов, которые дискриминируют компании США", — говорится в сообщении.

Аналогичные расследования начаты в отношении Австрии, Италии и Турции, уточнили в ведомстве.