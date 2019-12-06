МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит изменения в законопроект о концессионных соглашениях, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроект предусматривает включение в состав существенных условий концессионных соглашений, заключаемых в отношении объектов по производству, передаче и распределению электрической энергии, условия об объеме валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения", — говорится в сообщении.

Законопроект разработан Минэнерго РФ в соответствии с "дорожной картой" по совершенствованию законодательства для реализации национальной технологической инициативы по направлению "Энерджинет".

Как отмечается, принятие законопроекта будет способствовать реализации поставленной в "дорожной карте" цели уменьшения рисков концессионеров и привлечению инвестиций в сферу электроснабжения за счет создания юридических гарантий предсказуемости и неизменности регуляторных условий для концессионера на всем протяжении срока действия концессионного соглашения.