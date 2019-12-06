МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит распределение межбюджетных трансфертов на возмещение регионам убытков от модернизации и создания объектов АПК в размере 5,92 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса", — говорится в сообщении.

Как отмечается, проектом распоряжения предлагается распределить средства в размере 5,92 миллиарда рублей.