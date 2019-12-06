МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит законопроект об упрощении контроля по валютным операциям для экспортеров IT-услуг и услуг в сфере образования, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предусматривается расширение перечня случаев, по которым резидентам представляется право не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках денежные средства, за счет предоставления возможности проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из внешнеторговых договоров, условиями которых предусматривается оказание нерезидентам услуг", — говорится в сообщении.

По информации Минфина РФ, в перечень услуг, который в дальнейшем будет утвержден правительством по согласованию с ЦБ, могут быть включены, например, услуги в сфере информационных технологий и услуги в сфере образовательной деятельности.

Законопроект предусматривает отложенный срок вступления в силу, с 1 января 2021 года, с учетом необходимости разработки и принятия предусмотренного акта правительства. Как отмечается, принятие законопроекта будет способствовать снижению административной нагрузки на российских экспортеров услуг.