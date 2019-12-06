МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит ратификацию протокола об обмене информацией в электронном виде между странами СНГ для налогового администрирования, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О ратификации протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами — участниками СНГ для осуществления налогового администрирования", — говорится в сообщении.

Протокол был подписан в Астане 2 ноября 2018 года. Документом предусматривается автоматический обмен между компетентными госорганами информацией о доходах юридических лиц одного государства-участника протокола, полученных в другом государстве-участнике протокола, а также о доходах физлиц — граждан одного государства-участника, полученных ими в другом государстве-участнике.