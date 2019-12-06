МОСКВА, 6 дек — Dow Jones. В пятницу Министерство труда США опубликуют отчет по занятости за ноябрь, который покажет, каково состояние здоровья американской экономики в конце года. Опрошенные Wall Street Journal экономисты ожидают, что темп роста числа рабочих мест сохранил устойчивость, а безработица осталось на историческом минимуме. Вот на что следует обратить внимание в отчете, который выйдет в 13.30 по Гринвичу.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАБАСТОВКИ

Следует ожидать восстановления занятости в ноябре, поскольку бастовавшие в октябре работники General Motors Co. вернулись на работу. В октябре число занятых в автомобильной промышленности сократилась из-за забастовки более чем на 40 000 человек. По прогнозу экономистов, возвращение забастовщиков GM будет способствовать росту числа рабочих мест в ноябре на 187 000 после роста на 128 000 в октябре.

В этом году рост занятости в США замедлился на фоне замедления роста экономики. В 2019 году число рабочих мест росло в среднем на 167 000 в месяц против роста на 223 000 в 2018 году.

НИЖЕ ЧЕТЫРЕХ

Ожидается, что в ноябре, как и в октябре, безработица останется на уровне 3,6%. Безработица держится на уровне 4% или ниже 20 месяцев подряд, и это представляет собой самый продолжительный период с 1960-х. Исторически низкий уровень безработицы указывает на то, что большинство людей, желающих иметь работу, могут найти ее. Вопрос в том, насколько ниже опустится уровень безработицы. В это году он стабилизировался в диапазоне 3,5%-4%. уровень безработицы. В это году он стабилизировался в диапазоне 3,5%-4%.

ДОЛЯ ЗАНЯТЫХ И ИЩУЩИХ РАБОТУ

Обратите внимание на то, обеспечивает ли доля занятых и ищущих работу дальнейший рост занятости. В октябре эта доля была максимальной с августа 2013 года. Вместе с тем доля участников рынка труда в наиболее активном возрасте (25-54 года) в октябре достигла 10-летнего максимума. Рост доли занятых и ищущих работу указывает на то, что американцы сохраняют уверенность в перспективах занятости. В то же время большое число ищущих работу может быть фактором понижательного давления на рост зарплат.

СЛАБЫЙ РОСТ ОПЛАТЫ ТРУДА

Импульс роста заработков ослаб по сравнению с началом года, хотя уровень безработицы приблизился к 50-летнему минимуму. По прогнозу экономистов, в ноябре по сравнению с таким же периодом средняя почасовая оплата труда третий месяц подряд выросла на 3%. Стагнация роста зарплат указывает на то, что рынок труда не настолько силен, каким должен быть при уровне безработицы 3,6%, сказал экономист Indeed Ник Банкер.

"У нанимателей пока есть возможности заполнять вакансии, часто без сильного повышения зарплат", — отметил он.

В секторах с низкой оплатой труда, таких как магазины одежды и казино, зарплаты выросли больше, чем в других секторах.

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ

Темп найма временных работников обычно ускоряется на ранних стадиях восстановления экономики и падает, когда экономика движется к рецессии. В последнее время он выглядел слабовато: достигнув пика в декабре 2018 года, он снижался в течение шести из десяти последних месяцев.

"Мы можем сравнивать только два последних бизнес-цикла, но этот индикатор заслуживает пристального внимания", — сказала экономист Moody's Analytics Мария Косма.

Текущий рост, самый продолжительный в истории, показал, что не в каждом бизнес-цикле ситуация повторяется. Ранее казавшиеся надежными сигналы оказались ложными во время мини-рецессии в производственном секторе в 2015-2016 годах и позднее на фоне внешних неопределенностей и очередного сокращения в этом секторе. Слабость производства и на этот раз может сыграть свою роль.

С другой стороны, при уровне безработицы, близком к 50-летнему минимуму, возможно, работники выторговывают себе постоянные должности.

Автор Sarah Chaney, sarah.chaney@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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