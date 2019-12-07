БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 7 дек /ПРАЙМ/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил по итогам российско-белорусских переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"У президентов запланирована уже встреча на 20 декабря в Санкт-Петербурге", — сказал он.

Министр добавил, что если потребуется, то президенты или премьер-министры могут созвониться или даже провести дополнительную встречу.