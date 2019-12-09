МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. ВВП Японии в третьем квартале 2019 года, по окончательной оценке, увеличился на 0,4% к предыдущему кварталу, свидетельствуют данные правительства страны.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали рост на 0,2%. При этом по предварительной оценке рост составлял 0,1%.

В годовом исчислении ВВП страны в июле-сентябре увеличился на 1,8% при прогнозе 0,7%. По предварительной оценке рост составлял всего 0,2%.

Увеличение личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, составило 0,5%, как и ожидали эксперты.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде вырос на 0,9% в квартальном выражении, частных — на 1,8%. Экспорт в квартальном выражении сократился на 0,6%, а импорт вырос на 0,3%.