МОСКВА, 9 дек, ПРАЙМ. Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Встреча пройдет в Париже после саммита нормандской четверки, сообщил источник, близкий к ходу подготовки к переговорам.

"Оба примут участие", — сказал собеседник агентства.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что лидеры двух стран проведут обсуждение реализации минских соглашений. Однако он не уточнил, будет ли рассматриваться газовый вопрос.

В Париже Путин и Зеленский встретятся впервые.

Формат планируемой встречи по времени не предусматривает никаких ограничений. Ушаков добавил, что сам тоже примет участие во встрече.

Помимо этого, ожидается, что в переговорах примут участие пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его помощник Владислав Сурков и глава МИД Сергей Лавров.