Новак и Миллер примут участие во встрече Путина и Зеленского в Париже
МОСКВА, 9 дек, ПРАЙМ. Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Встреча пройдет в Париже после саммита нормандской четверки, сообщил источник, близкий к ходу подготовки к переговорам.
"Оба примут участие", — сказал собеседник агентства.
Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что лидеры двух стран проведут обсуждение реализации минских соглашений. Однако он не уточнил, будет ли рассматриваться газовый вопрос.
В Париже Путин и Зеленский встретятся впервые.
Формат планируемой встречи по времени не предусматривает никаких ограничений. Ушаков добавил, что сам тоже примет участие во встрече.
Помимо этого, ожидается, что в переговорах примут участие пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его помощник Владислав Сурков и глава МИД Сергей Лавров.
https://1prime.ru/state_regulation/20191209/830660400.html