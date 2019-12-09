ГОРКИ, 9 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о проведении Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года, на нее выделяется 30 миллиардов рублей.

"У нас предстоит Всероссийская перепись населения. Я подписал решение о её проведении. Это постановление об организации Всероссийской переписи населения в 2020-м году", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что перепись — большое и сложное событие в жизни любой страны, учитывая масштабы и географические особенности нашей страны, это мероприятие сложно вдвойне.

"На проведение переписи мы выделяем весьма значительные деньги — более 30 миллиардов рублей. Перепись пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года, в отдалённых и труднодоступных регионах — период увеличили — все начнётся с 1 апреля и будет продолжаться до 20 декабря следующего года", — добавил он. Ответственным за проведение переписи является Росстат.

"Предварительные итоги подведут наши коллеги в апреле 2021 года, окончательные уже 2022-м году. Полученные результаты должны повысить эффективность госполитики, управленческих решений, начиная от экономики и заканчивая социальными решениями", — заметил премьер.

Эта перепись впервые в истории станет цифровой. Ее можно будет пройти на портале госуслуг (будет создан спецраздел). Все переписчики будут оснащены планшетами. На планшетах будет установлено мобильное приложение переписчика с электронным переписным листом и встроенным картографическим сервисом. Таким образом, большинство данных переписи 2020 года будет сразу собираться в цифровом виде, что существенно облегчит передачу и дальнейшую обработку информации.