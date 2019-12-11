МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предлагает защитить от кредиторов доходы граждан в размере прожиточного минимума, а для пенсионеров — установить "защищенный" уровень в пределах прожиточного минимума пенсионера, сообщил журналистам представитель министерства.

"В последнее время в прессе появились комментарии относительно законопроекта, защищающего граждан с невысоким уровнем доходов от кредиторов. В связи с этим Минэкономразвития уточняет, что предполагаемый размер защищенного уровня доходов предполагается определить в размере прожиточного минимума. Для пенсионеров это будет, соответственно, прожиточный минимум пенсионеров", — сказал представитель министерства.

О планах министерства внести в правительство РФ два законопроекта, устанавливающих "защищенный" уровень доходов, который должен оставаться у граждан после взыскания всех долгов, в понедельник сообщила "Российская газета". В публикации со ссылкой на законопроекты говорилось о запрете взыскивать долги со страховых пенсий жителей России, а при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум.

Согласно сообщению, в список таких доходов могли войти страховая пенсия по старости или инвалидности, накопительная пенсия, а также пенсии по обеспечению военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, либо пособия по временной нетрудоспособности.