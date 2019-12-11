МОСКВА, 11 дек — (Dow Jones. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в среду, возможно, призовет журналистов и общественность рассматривать прогнозы центрального банка в отношении процентных ставок — точечную диаграмму — со скептицизмом. На заседании в среду ФРС, вероятно, оставит ключевую ставку на текущем уровне

Восемь лет назад ФРС начала публиковать свои прогнозы в отношении процентных ставок, чтобы показать инвесторам и обществу в целом, как долго она планирует удерживать ставки около нуля. Центральный банк фактически отложил повышение ставок на более длительный срок, чем это обычно происходило после рецессий.

Тем не менее, с 2014 года и к 2015 году эти прогнозы начали указывать на более жесткую политику, чем та, что была реализована на самом деле. Другими словами, этот инструмент, который изначально указывал на склонность к мягкой политике, стал вводить в заблуждение, а не информировать. Это было связано с тем, что прогнозы не представляли собой основную точку зрения комитета, или с тем, что экономика оказывалась слабее, чем ожидалось.

Эти прогнозы могут подать неоднозначный сигнал и в среду. Поскольку большинство руководителей ФРС считают, что процентные ставки находятся ниже уровня, который, вероятно, будет преобладать в долгосрочной перспективе, они могут прочертить очень плавно растущую траекторию ставок на следующие два года.

В то же время многие члены руководства центрального банка, включая самого Пауэлла, последнее время указывают, что баланс рисков для экономики смещен в негативную сторону. Другими словами, риск ухудшения ситуации, которое потребует понижения ставок, по-прежнему выше, чем риск скачка инфляции, который потребует повышения ставок.

Суть в том, что, как и в прошлые периоды, когда ФРС пересматривала свои политические планы, точечную диаграмму, которая будет представлена в среду, вновь следует воспринимать с осторожностью. Диаграмма может показать, что большинство руководителей считают повышение процентных ставок более вероятным, чем их понижение. Это ни в коем случае не указывает на вероятность того, что рост в 2020 году замедлится.

В этом году Пауэлл дважды указывал на потенциальные факторы риска для диаграммы. В июне он сказал, что периоды, которые характеризуются "масштабными, частыми, неожиданными переменами в базовой структуре" экономики, делают эти прогнозы менее полезными.

"В периоды высокой неопределенности срединное значение лучше всего рассматривать как "наименее вероятный" результат", — сказал он.

В марте он постарался объяснить, что диаграмму не следует рассматривать изолированно от других сигналов ФРС. Для этого Пауэлл сначала показал фрагмент букета цветов с картины Жоржа Сера. Затем он показал всю картину. "Если сосредоточиться лишь на нескольких точках, то вы можете не увидеть картину в целом", — сказал он.

Обычно точечная диаграмма оказывается в центре внимания на таких заседаниях, когда не ожидается больших перемен в политическом заявлении или в прогнозах.

Естественно, что все это вызывает вопросы к ФРС. Если она продолжит советовать инвесторам, как интерпретировать эти прогнозы, то стоит ли их публиковать?

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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