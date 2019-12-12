МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит распределение в 2019 году межбюджетных трансфертов бюджетам Вологодской, Самарской, Калужской и Московской областей на обеспечение дорожной деятельности, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… о распределении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов бюджету Вологодской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках государственной программы РФ "Развитие транспортной системы" и о внесении изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов, утвержденные распоряжениями правительства РФ", — говорится в сообщении.

Так, проектом распоряжения правительства предлагается распределить в 2019 году бюджету Вологодской области 154,801 миллиона рублей на продолжение строительства моста через реку Шексну.

Кроме того, предлагается распределить дополнительно бюджету Самарской области в 2019 году межбюджетные трансферты в объеме 12,488 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках транспортного коридора "Европа — Западный Китай".

Также предлагается распределить высвободившиеся 350 миллионов рублей бюджету Калужской области на продолжение строительства дорожного обхода города Калуги и 816,04 миллиона — бюджету Московской области на строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 "Россия" и улицы Репина в Химках.

Проектом распоряжения также предлагается распределить высвободившиеся 2,396 миллиарда рублей трем субъектам РФ и ещё высвободившиеся 2,175 миллиарда рублей и нераспределенные бюджетные ассигнования в объеме 347,869 миллиона рублей — восьми субъектам РФ на реализацию "капиталоемких мероприятий".