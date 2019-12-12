МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит увеличение на 968 миллионов рублей объема господдержки Воронежской области в целях ускорения работ по строительству автодороги "Юго-восточный обход города Боброва", сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2021 годах субъектам на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связь между центрами экономического роста в рамках федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста" государственной программы РФ "Развитие транспортной системы", утвержденное распоряжением правительства…", — говорится в сообщении.

Как отмечается, протоколом заседания проектного комитета по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" одобрено перераспределение 968,132 миллиона рублей с федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" на федеральный проект "Коммуникации между центрами экономического роста" комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Проектом распоряжения предлагается в целях ускорения выполнения работ по строительству автодороги в Бобровском муниципальном районе Воронежской области увеличить в 2019 году объем господдержки из федерального бюджета бюджету региона на вышеуказанную сумму с соответствующим уменьшением бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 2021 году.