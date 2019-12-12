МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Правительство на заседании в четверг обсудит увеличение на 395 миллионов рублей выплат субъектам РФ на лекарства, медицинские изделия и лечебные продукты питания для детей-инвалидов, сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что распределение в 2019 году субвенций на эти целей было утверждено распоряжением правительства от 28 декабря 2018 года на сумму 35,1 миллиарда рублей.

"О внесении изменений в распределение в 2019 году субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету города Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на 1 октября 2019 года численность граждан, имеющих право на данную соцпомощь, составила 3 миллиона 596 тысяч 794 человека (увеличение на 114 тысяч 795 человек).

"В связи с этим проектом предлагается увеличить на 395 170,3 тысячи рублей (до 35 522 031,9 тысячи рублей) общий объем субвенций", — добавляется в сообщении.