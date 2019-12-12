МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Профицит бюджета России по итогам 2019 года ожидается на уровне 1,7% ВВП, заявил в ходе заседания правительства первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

"По итогам текущего года мы ожидаем профицит бюджета на уровне порядка 1,7% ВВП. Это чуть выше, чем мы планировали изначально при оценке бюджета, когда мы корректировали бюджет последний раз", — сказал он.

Бюджет РФ на 2019 год изначально был утвержден с профицитом в 1,8% ВВП, однако в июле были приняты поправки, предусматривающие его снижение до 1,7% ВВП. А в начале декабря президент подписал еще одни поправки в главный финансовый документ страны, согласно которым профицит составит 1,4% ВВП, или 1,48 триллиона рублей.