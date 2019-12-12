МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю с 29 ноября по 6 декабря выросли на 0,8% и составили 546,6 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы Российской Федерации по состоянию на 6 декабря 2019 года составили 546,6 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 4,4 миллиарда долларов, или на 0,8%, преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2018 год выросли на 8,3% и на 1 января текущего года составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.