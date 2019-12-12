МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Минкомсвязь рассчитывает, что планируемое совместное предприятие (СП) в сфере развития 5G создается не только для высвобождения спектра, но и для возможности эксплуатации сети 5G на единой инфраструктуре, пока существует дефицит частот, рассказал журналистам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

В среду "Ростелеком", МТС, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") и "Мегафон" объявили о подписании соглашения о намерениях с целью организации совместной работы по развитию сетей мобильной связи пятого поколения. Стороны прорабатывают варианты объединения усилий, включая возможность создания СП с равными долями, работа которого будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G.

"Надеюсь, что совместное предприятие, в прошлом — инфраструктурный оператор, создаётся не только для того, чтобы расчищать спектр, но и, возможно, чтобы начать эксплуатировать сети 5G на единой инфраструктуре — чтобы на первом этапе в условиях острой нехватки радиочастотного спектра минимизировать расходы на эксплуатацию инфраструктуры", — сказал Иванов.

В феврале "Ростелеком" и "Мегафон" уже создали СП — ООО "Новые цифровые решения", основными задачами которого назывались создание единого инфраструктурного оператора и высвобождение радиочастот для внедрения сетей 5G в России. Стороны приглашали и других игроков присоединиться к СП, но МТС и "Вымпелком" не вступали в него. Они, в частности, возражали против создания единого инфраструктурного оператора для строительства единой сети и последующего присоединения к ней всех операторов по модели MVNO.