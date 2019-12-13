Добавлены детали.

МЕХИКО, 13 дек /ПРАЙМ/. Сенат Мексики ратифицировал в четверг новый трехсторонний договор о свободной торговле с Канадой и США, который заменит действовавший с 1994 года НАФТА.

Поправки к новому договору о свободной торговле (USMCA, или T-MEC по-испански), позволяющие начать парламентскую ратификацию документа, были подписаны во вторник в Мехико делегациями трёх стран. Создаваемая трехсторонняя зона свободной торговли будет одной из крупнейших в мире.

"107 голосами за при одном голосе против принят протокол изменений к T-MEC и двум параллельным соглашениям", — говорится в сообщении сената в Twitter.

Таким образом, Мексика стала первой из участников договора, ратифицировавших сделку.

Ожидается, что Соединенные Штаты и Канада сделают это в 2020 году.

Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле (НАФТА) началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы США ввести пошлины на товары из Канады и Мексики.

Договор пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки друг друга стран, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в июне 2020 года.