МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Наибольшим спросом на российском рынке труда в следующем году среди массовых профессий традиционно будут пользоваться водители, рабочие, официанты, повара, курьеры и продавцы, говорится в исследовании "Итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год на рынке труда" сервиса по подбору персонала "Работа.ру". Предпенсионерам в РФ проще всего найти работу на производстве и в ритейле

В числе самых востребованных узкоспециализированных профессий — специалисты в сферах онлайн-маркетинга, производства, IT и HR.

"Российский бизнес осознал, что универсальные специалисты — это не всегда хорошо. В ближайшей перспективе потребность в узкопрофильных кандидатах с высоким уровнем hard skills ("жесткие", или профессиональные навыки – ред.) будет расти", — говорится в исследовании.

Специалисты с хорошо развитыми soft skills ("мягкие навыки" — универсальные компетенции) останутся востребованы, — в перспективе 10 лет именно они будут выстраивать коммуникации между искусственным интеллектом и человеком, прогнозируют эксперты.

Некоторые профессии трансформируются под влиянием новых технологий, однако людям пока рано бояться прямой конкуренции с роботами, полагают авторы исследования.

"Новые технологии проникли во многие сферы повседневной жизни. Это приводит к глобальной трансформации некоторых профессий. Например, в торговых сетях появляется все больше касс самообслуживания, однако их пока еще нельзя оставить без присмотра консультантов. В маркетинге за последние 10 лет произошло глобальное смещение фокуса на digital-сегмент", отмечается в документе.