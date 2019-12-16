МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Минэкономразвития видит риски дальнейшего ухудшения темпов роста промышленности РФ в декабре, по итогам 2019 года динамика промышленности может оказаться несколько ниже текущего прогноза министерства в 2,3% в годовом выражении, следует из сообщения МЭР.

Промпроизводство в РФ в ноябре замедлило рост в годовом выражении до 0,3% с октябрьских 2,6%, по итогам 11 месяцев увеличение промпроизводства составило 2,4%, сообщил в понедельник Росстат.

"Слабая динамика индекса PMI и других индикаторов производственной активности создает риски дальнейшего ухудшения темпов роста промышленности в декабре, что также усугубляется сохранением теплой погоды в Европейской части России. С учетом этого темп роста промышленности в целом за 2019 год может оказаться несколько ниже текущего прогноза (2,3% год к году)", — говорится в обзоре министерства о динамике промышленного производства. Как отмечает министерство, данные по росту промпроизводства достигли минимального за последние два года уровня.

"Динамика обрабатывающей промышленности начала соответствовать слабым значениям индекса PMI, который с мая текущего года находится в негативной области. Вклад обрабатывающей промышленности, которая была основным драйвером роста промышленного производства на протяжении июня–октября, упал практически до нуля", — отмечается в документе.

Темп роста обрабатывающей промышленности в ноябре резко замедлился – до 0,1% год к году по сравнению с 3,7% год к году в октябре и 3,2% год к году в сентябре, указывает министерство. С поправкой на календарный фактор замедление роста, по оценке Минэкономразвития, также было существенным – до 0,9% в годовом выражении.

"Наблюдаемое снижение темпов роста обрабатывающей промышленности соответствует динамике индекса PMI обрабатывающих отраслей, который в последние три месяца держится на минимальных с 2009 года уровнях (в ноябре – 45,6)", — говорится в обзоре.

Минэкономразвития с высокой вероятностью ожидает сохранения слабой динамики в промышленности РФ в первые месяцы 2020 года, говорится в обзоре.

Промышленное производство в РФ в ноябре замедлило рост в годовом выражении до 0,3% с октябрьских 2,6%, по итогам 11 месяцев увеличение промпроизводства составило 2,4%, сообщил в понедельник Росстат.

Минэкономразвития в своем обзоре отметило, что видит риски дальнейшего ухудшения темпов роста промышленности РФ в декабре, по итогам 2019 года динамика промышленности может оказаться несколько ниже текущего прогноза министерства в 2,3% в годовом выражении.

"При этом также высока вероятность сохранения слабой динамики в промышленности в первые месяцы 2020 года", — говорится в обзоре министерства.

Официальный прогноз министерства предполагает рост промышленности в 2020 на 2,4%.