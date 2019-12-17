МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в ноябре ускорили снижение до 0,8% с 0,2% в октябре, в годовом выражении снижение составило 6,3%, сообщает Росстат.

При этом с начала года снижение цен промпроизводителей составило 3,9%.

В ноябре 2019 года по сравнению с октябрем 2019 года цены на янтарь снизились на 34,3%, железорудный доменный агломерат – на 15%, товарную необогащенную железную руду – на 9%. При этом цены на природный сжиженный горючий и регазифицированный газ увеличились на 26,6%, соль – на 15,1%.

В обрабатывающих производствах на 17,1% подешевел феррованадий, на 10,8% – медные трубы, трубки и фитинги для труб и трубок. Вместе с тем на 10,2% подорожали цельнокатаные колеса, полуфабрикаты из никеля или сплавы на основе никеля – на 6,3%.

Цены на судовое топливо снизились на 34,2%, топочный мазут – на 22,6%, нефтяные строительные битумы – на 9,5%, нефтяные прочие газы, не включенные в другие группировки – на 9,2%, нефтяные парафины – на 6,6%, нефтяной кокс – на 5,8%.

Одновременно выросли цены на отдельные виды неметаллической минеральной продукции: огнеупорные изделия – на 8,7%, стеклянную посуду для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, ампулы из стекла – на 6,1%, стеклопакеты – на 5,3%, стекловолокно – на 4,5%.

В 2018 году цены производителей промышленных товаров в России, по данным Росстата, выросли на 11,7%.