МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Депутат Рифат Шайхутдинов внес в Госдуму законопроект, который делает бессрочным выведение из-под налога на прибыль доходов организаций в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно действующему Налоговому кодексу, при определении базы по налогу на прибыль организаций не учитываются доходы в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе проведенной налогоплательщиком инвентаризации имущества и имущественных прав. Однако эта льгота применяется лишь к имущественным правам, выявленным при проведении инвентаризации с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года.

Шайхутдинов обращает внимание, что эта преференция стала важным стимулирующим инструментом увеличения стоимости активов компаний и вовлечения в экономический оборот результатов интеллектуальной деятельности. "Действие льготы направлено на инновационное развитие, улучшение финансовых показателей, повышение доступности кредитных ресурсов, что особенного важно для субъектов малого и среднего предпринимательства", — считает он.

Однако в связи с коротким сроком действия льготы ею воспользовались менее 1% российских организаций, отмечает депутат. И, по его мнению, отсутствие такой льготы — сдерживающий фактор для кредитования под залог имущественных прав на результаты интеллектуальной собственности по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Поэтому он считает, что "выведение доходов в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности из-под налогообложения налогом на прибыль необходимо сделать бессрочным". Для этого Шайхутдинов предлагает применять льготу в отношении имущественных прав, выявленных с 1 января 2018 года налогоплательщиком при инвентаризации имущества и имущественных прав, сняв ограничение срока её действия.