МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит перераспределение между регионами невостребованных средств, направленных на поддержку программ формирования современной городской среды, в размере почти 180 миллионов рублей, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Согласно бюджету на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, на реализацию программ формирования современной городской среды предусмотрены средства в объеме 41,3 миллиарда рублей.

По сообщению кабмина, при реализации этих программ в отдельных субъектах федерации образовался невостребованный остаток средств госбюджета в размере 179,53 миллиона рублей. В частности, в Республике Марий Эл остаток составил 127,8 тысячи рублей, в Ростовской области — 168,9 миллиона рублей, в Тверской области — 3,85 миллиона, Томской — 1,49 миллиона, Тюменской — 5,16 миллиона рублей.

"Проектом распоряжения предлагается направить указанные средства на реализацию государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды Республики Татарстан (129 528,5 тысячи рублей) и Волгоградской области (50 000 тысяч рублей)", — уточняется в сообщении.