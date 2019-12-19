МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит распределение межбюджетных трансфертов регионам России на госпрограмму "Развитие транспортной системы" и нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) на 2020-2022 годы, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Проектом распоряжения правительства предлагается распределить межбюджетные трансферты 56 субъектам РФ для автоматизации процессов управления дорожным движением в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" на 2020-2022 годы в объеме 8,4 миллиарда рублей ежегодно.

Кроме того, пяти субъектам РФ в 2020 году планируется распределить 2,81 миллиарда рублей, шести в 2021 году — 16,164 миллиарда и четырём в 2022 году — 20,188 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста.

Также 41 субъекту РФ из нераспределенного резерва на обеспечение дорожной деятельности в рамках БКАД на 2020 год планируется направить 6,298 миллиарда рублей.

Помимо этого, согласно проекту распоряжения, 40 регионам на обеспечение дорожной деятельности в рамках целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" в 2020 году будет распределено 10,391 миллиарда рублей, в 2021 году — 74,744 миллиарда и в 2022 году — 69,034 миллиарда.