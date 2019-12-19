МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит совершенствование процедуры рассмотрения Роспатентом заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Проектом федерального закона предлагается внести ряд изменений, направленных на совершенствование процедуры рассмотрения Роспатентом заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности", — говорится в сообщении, без уточнения, какие именно новации могут быть рассмотрены.
https://1prime.ru/state_regulation/20191219/830708527.html