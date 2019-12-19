МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит вопрос выделения из федерального бюджета 8,9 миллиарда рублей Московской области на софинансирование реконструкции крупнейших в регионе Щелковских очистных сооружений, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Предлагается распределить средства федерального бюджета в сумме 8 853 299,9 тысячи рублей на 2019-2024 годы (из них в 2019 году – 2 453 430 тысяч рублей) на софинансирование реализации объекта капитального строительства "Реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений", — говорится в сообщении.

Средства выделяются в рамках госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ.

Софинансирование строительства запланировано в пределах параметров паспорта федерального проекта "Оздоровление Волги", добавляется в сообщении.

По данным с сайта МУП "Межрайонный щелковский водоканал", Щелковские межрайонные очистные сооружения являются крупнейшим объектом коммунального хозяйства Московской области. В их состав входят два производственных комплекса общей производительностью 320 тысяч кубометров в сутки, общее количество обслуживаемого населения — около 700 тысяч человек.