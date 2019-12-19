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МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Россельхознадзор обеспокоен случаями выявления в рыбной продукции из Китая запрещенных веществ, в случае сохранения данной тенденции служба может ввести ограничения на импорт данной продукции, говорится в сообщении российского ведомства.

В четверг служба провела телефонные переговоры с представителями Главного таможенного управления Китайской Народной Республики (ГТУ КНР). "Россельхознадзор выразил китайским коллегам серьезную обеспокоенность в связи с учащением случаев выявлений запрещенных и вредных веществ в рыбе и морепродукции, поступающих в Россию из Китая. Речь идет, в том числе, о наличии тяжелых металлов (мышьяк, ртуть и кадмий), а также окситетрациклина, сульфадиазина, нитрофуранов", — указывается в сообщении.

"Стоит отметить, что количество выявленных нарушений на текущий период 2019 года в два раза превысило аналогичный показатель таковых за весь период 2018 года. Представители службы сообщили коллегам из ГТУ КНР, что в случае сохранения подобной тенденции Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Китая", — добавляет ведомство.

Россельхознадзор попросил в кратчайшие сроки провести расследования по каждому нарушению и представить материалы об их устранении. С 16 декабря сотрудники российской службы проводят инспекцию китайских производителей продукции аквакультуры — это первая инспекция китайских рыбоперерабатывающих предприятий с 2009 года.

"Российская сторона с сожалением отметила, что в рамках этой инспекции китайские коллеги не обеспечивают содействие специалистам Россельхознадзора в части представления информации, необходимой для оценки контроля безопасности производимой продукции как со стороны предприятий, так и со стороны компетентного органа КНР", — указывается в сообщении. В завершение встречи стороны отметили намерение продолжать совместную работу с целью решения проблемных вопросов.

Китай — один из ведущих поставщиков рыбы и морепродуктов в Россию. По данным ФТС РФ, в 2018 году импорт мороженой рыбы из КНР составил 36,2 тысячи тонн (12% в общем объеме импорта, третье место после Фарерских островов и Чили), рыбного филе — 20,3 тысячи тонн (28,9%, первое место), ракообразных — 7,4 тысячи тонн (18%, третье место после Индии и Гренландии), моллюсков — 13,7 тысячи тонн (70%, первое место).