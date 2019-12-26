Число заявок на пособие по безработице в США уменьшилось до 222 тысяч, лучше прогноза
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 декабря, уменьшилось на 13 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 222 тысячи, сообщило в четверг министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя до 224 тысяч с первоначального показателя прошлой недели. Показатель был пересмотрен в сторону повышения до 235 тысяч с 234 тысяч.
При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 2,25 тысячи, до 228 тысяч, с пересмотренного показателя прошлой недели в 225,75 тысячи. Первоначальный показатель прошлой недели составлял 225,5 тысяч.
Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 декабря, уменьшилось на 6 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 1,719 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели пересмотрен в сторону повышения — до 1,725 миллиона человек с 1,722 миллиона.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
https://1prime.ru/state_regulation/20191226/830743326.html