МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 декабря, уменьшилось на 13 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 222 тысячи, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя до 224 тысяч с первоначального показателя прошлой недели. Показатель был пересмотрен в сторону повышения до 235 тысяч с 234 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 2,25 тысячи, до 228 тысяч, с пересмотренного показателя прошлой недели в 225,75 тысячи. Первоначальный показатель прошлой недели составлял 225,5 тысяч.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 декабря, уменьшилось на 6 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 1,719 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели пересмотрен в сторону повышения — до 1,725 миллиона человек с 1,722 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.