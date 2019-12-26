МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ утвердило правила разработки, утверждения и корректировки федеральной схемы обращения с ТКО, при этом схема будет размещаться в открытом доступе на сайте Минприроды РФ, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

Подписанным постановлением утверждены правила разработки, утверждения и корректировки федеральной схемы обращения с ТКО. Как отмечается, схема будет включать сведения об объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО; сведения о планируемых к строительству, реконструкции объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО и еще ряд сведений.

"Определена также процедура разработки, утверждения и корректировки федеральной схемы. Федеральная схема будет утверждаться распоряжением правительства России и размещаться на официальном сайте Минприроды России для всеобщего и бесплатного доступа", — отмечается в сообщении.