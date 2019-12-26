МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Энергоемкость ВВП России выше мирового уровня на 46%, есть потенциал существенного энергосбережения, следует из доклада Минэкономразвития о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в РФ.

"Экономика РФ обладает существенным потенциалом энергосбережения. Энергоемкость российского ВВП выше мирового уровня на 46%, уровня Канады — на 17%. Реализация накопленного потенциала позволит высвободить значительные дополнительные объемы ископаемого топлива для экспорта, "озеленить" баланс потребляемой энергии, сократить выбросы в атмосферу, повысить качество жизни", — говорится в докладе.

При этом за прошедшие 10 лет энергоемкость ВВП России снизилась на 9%, за которых последние 4 года энергоемкость ВВП не снижается.

Ведомство прогнозирует, что цель по снижению энергоемкости на 60% при сохранении текущих темпов будет достигнута только в 2043 году с отставанием от плана.

Как отмечает Минэкономразвития, возможно достигнуть среднемировой уровень энергоемкости ВВП "не ранее 2035 года и только в сценарии ускоренной модернизации технологической базы — то есть за счет воздействия технологического фактора". "Для этого экономика России должна полностью базироваться на наилучших имеющихся в мире технологиях. В этих условиях энергоемкость ВВП должна снизиться на 46%",- говорится в докладе.