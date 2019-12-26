МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Конкурс проектов для "обкатки" российских газовых турбин средней и большой мощности могут провести отдельно от программы модернизации ТЭС, сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития РФ Михаил Расстригин.

"Прорабатывается отдельный конкурс на газовые турбины… У него может быть отдельный конкурс, решение сейчас прорабатывается", — сказал Расстригин.

Ранее в декабре Минэнерго РФ опубликовало требования для площадок электростанций, которые могут быть использованы в качестве испытательных стендов для "обкатки" газовых турбин средней и большой мощности. При этом ведомство опубликовало и перечень электростанций, которые потенциально могут выступить испытательным стендом.

В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. В рамках программы модернизации ТЭС по общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует в "ручном" режиме правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики.